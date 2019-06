Mega-Sena acumula e prêmio salta para R$ 10 milhões

Mais uma vez ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena no sorteio do concurso 2163 desta quarta-feira (dia 26). Acumulado pelo segundo sorteio consecutivo, o apostador que acertar as seis dezenas mágicas no sábado vai levar para casa um prêmio de R$ 10 milhões.

OS NÚMEROS SORTEADOS PARA A MEGA-SENA NESTA QUARTA-FEIRA FORAM:

08, 18, 20, 24, 36, 45

No sorteio desta quarta-feira, 75 apostadores fizeram a quina e ganharam, cada um, R$ 23.088,84.

Outros 4.758 apostadores fizeram a quadra e ganharam R$ 519,92 cada.