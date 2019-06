Mafioso da 'Ndrangheta teria deixado o Uruguai rumo ao Brasil

O mafioso Rocco Morabito, da 'Ndrangheta, organização criminosa da região da Calábria, que fugiu de uma prisão em Montevidéu, no Uruguai, pode já ter deixado o país rumo ao Brasil. A informação foi revelada nesta quarta-feira (26) pelo jornal local "El Observador", citando fontes policiais. Até o momento, no entanto, o Ministério do Interior do Uruguai ainda não se pronunciou sobre o possível paradeiro do italiano.

De acordo com a polícia, os fugitivos escaparam em um carro que seguiu em direção a Costa de Oro, ao leste de Montevidéu, na direção da fronteira com o Brasil. A publicação explica que as autoridades uruguaias chegaram a essa conclusão após analisarem as imagens captadas pelas câmeras instaladas ao longo das ruas da cidade cerca de 8 e 9 horas depois da fuga. Morabito, que foi detido em 2017, após passar mais de 20 anos como foragido, conseguiu escapar junto com outros três detentos, sendo que um deles foi capturado hoje cedo.

Segundo o Ministério do Interior, agentes uruguaios prenderam o argentino Leonardo Abel Sinopol Azcoaga por volta das 6h (horário local) na rodoviária da cidade de Salto, de onde tentava ir para o Brasil. "A localização do fugitivo foi possível graças ao telefonema anônimo de um cidadão que suspeitou o fato dele ter procurado um meio de transporte para entrar em território brasileiro", diz o comunicado.

O governo ainda afirmou que o fugitivo não tinha dinheiro e chegou a oferecer o pagamento através de uma transferência bancária do exterior. Morabito, por sua vez, é conhecido mundialmente como "o rei da cocaína" e já esteve na lista dos criminosos mais procurados da Itália. Preso no Uruguai, ele aguardava um processo de extradição.