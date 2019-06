Linha 5-Lilás apresenta nova falha e passageiros reclamam de estações fechadas

A Linha 5-Lilás do Metrô tem mais um dia de problemas. Nesta quarta-feira (26), os trens circulam por única via desde as 9h entre as estações Capão Redondo e Giovanni Gronchi por causa de uma falha elétrica no trecho entre Vila das Belezas e Campo Limpo.

Segundo a concessionária ViaMobilidade, a circulação é normal no trecho entre Giovanni Gronchi e Chácara Klabin.

Ontem (25), o rompimento de cabos elétricos na região do Campo Limpo durante a manutenção levou à interrupção do serviço entre as estações Santo Amaro e Capão Redondo. O problema durou cerca de 10 horas.

Até o momento, a Secretaria de Transportes Metropolitanos não disse se a concessionária ViaMobilidade será punida.

Os ouvintes da Rádio BandNews FM reclamam de estações fechadas na linha e falta de informações por parte da concessionária ViaMobilidade. Os passageiros também criticam a ausência de ônibus do sistema emergencial Paese.

Linha Lilás com velocidade reduzida e maior tempo de parada pelo SEGUNDO DIA SEGUIDO! Uma dica: evitem essa linha do metrô. pic.twitter.com/IL3dAfNwvv — Manoel Lima 〽 (@ManoelHP) June 26, 2019

"Privatiza que melhora!" Aí tô aqui a dois dias chegando atrasada pq a linha lilás está toda cagada!

E a Via Mobilidade? Fazendo a sonsa! — Katia Ferreira (@aka_katinha) June 26, 2019

Linha 5 Lilás acaba de fechar pic.twitter.com/HOpcIOEhBI — lusca❁ (@LudeKasP9) June 26, 2019

Entra ano, sai ano, a linha lilás continua um lixo. Metrô capão fechado, pq sim. Privatiza mais que tá pouco @metrosp_oficial @metros_sp pic.twitter.com/JHQSzGY78S — Thiago Barbosa (@Xanhenha) June 26, 2019

Segue a nota mais recente da concessionária:

A ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação e manutenção da Linha 5-Lilás de metrô de São Paulo, informa que, em razão de uma falha de alimentação elétrica, a Linha 5-Lilás opera desde as 9h em uma única via (via singela) nos dois sentidos entre as estações Capão Redondo e Giovanni Gronchi. A circulação de trens segue normal no trecho entre as estações Giovanni Gronchi e Chácara Klabin. A concessionária esclarece que já está atuando para restabelecer a operação o mais rápido possível.