França divulga hipóteses oficiais da causa do incêndio de Notre-Dame

A Procuradoria da cidade de Paris divulgou, nesta quarta-feira (26), as duas linhas de investigação principais trabalhadas pelas autoridades sobre o incêndio da catedral Notre-Dame.

Em abril, a igreja histórica no centro da cidade francesa foi atingida pelo fogo. As suspeitas principais são um curto-circuito, ou mesmo um cigarro mal apagado – revelou-se que operários que trabalhavam na reforma da Catedral fumaram durante as obras.

A Procuradoria já eliminou a possibilidade de um incêndio criminoso, porém ainda investiga a possibilidade de negligência, dada a rapidez com que as chamas se espalharam.

A Catedral de Notre-Dame é o ponto turístico mais visitado da França, e está entre os mais populares da Europa. Nela, cenas históricas do continente se desenrolaram.

O incêndio de 15 de abril não inviabilizou a estrutura da construção, porém destruiu parte do teto da catedral, assim como sua icônica "flecha" – uma alta torre pontiaguda que marcava o visual de Notre-Dame.