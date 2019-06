Acompanhe a cotação do dólar, do euro e do bitcoin em tempo real nesta quarta, 26 de junho

O Ibovespa, principal índice da B3, recuou 1,93%, a 100.092,95 pontos. Já o dólar subiu 0,69%, a R$ 3,8528 na venda, maior nível desde 18 de junho (R$ 3,8597).

O mercado avaliava riscos de adiamento da votação da reforma da Previdência e acompanhava o julgamento do pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula pela segunda turma do STF (Supremo Tribunal Federal).

Acompanhe as cotações das moedas em tempo real:

