Bandidos invadem pequena cidade do RN, metralham delegacia e roubam banco

A pequena cidade de Portalegre, no Rio Grande do Norte, viveu momentos de terror na madrugada desta quarta-feira (26). Uma quadrilha explodiu um caixa eletrônico e metralhou as fachadas da delegacia do município e da casa de um policial militar.

De acordo com a PM (Polícia Militar), ao menos 10 pessoas em três carros cometeram os crimes. Na agência bancária, o caixa foi aberto com dinamite – a explosão destruiu a fachada e boa parte da estrutura interna do local.

Os criminosos fugiram e, até a manhã desta quarta, ninguém havia sido preso. A polícia apreendeu capsulas de pistola, fuzil e espingarda. Não há registro de feridos.

Portalegre tem cerca de oito mil habitantes e fica na região serrana, a 381 quilômetros da capital do Rio Grande do Norte, Natal.