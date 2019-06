Vítimas de pedofilia pedem indenização milionária à Igreja Católica

Uma associação de vítimas de pedofilia da Itália pediu 5 milhões de euros à diocese de Savona, na região da Ligúria, como indenização a cinco pessoas que teriam sido vítimas de abusos sexuais cometidos pelo sacerdote Nello Giraudo.

Os abusos teriam ocorrido há cerca de 20 anos. Hoje adultas, as cinco vítimas teriam sido abusadas quando eram crianças. Três delas foram retiradas de suas famílias pelos serviços sociais da Itália e entregues para tutela ao sacerdote.

O processo foi aberto pelas cinco vítimas, com apoio da associação Rede de Abuso, alegando que os bispos da diocese tinham conhecimento dos crimes e não agiram para proteger as crianças nem para denunciar as irregularidades. As vítimas alegam que a preocupação da diocese era apenas a manter a própria reputação.

O processo vem sete anos após Nello Giraudo ser condenado por um tribunal italiano por pedofilia. No entanto, naquela sentença, não foi determinado nenhum pagamento pelos danos às vítimas. A primeira audiência do caso está marcada para 15 de novembro. A diocese não comentou o assunto.