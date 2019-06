'Virada Política' promove shows, debates e oficinas no Centro de SP

A sexta edição da Virada Política acontece no próximo dia 30 de junho na Galeria Olido, no centro de São Paulo, das 10h30 às 18h30. Neste ano, mais de 20 atrações entre painéis, oficinas, rodas de conversas, cine debates, intervenções culturais e shows artísticos irão compor a programação. A entrada é gratuita.

Com a proposta de criar um “oásis” na discussão política e restabelecer os espaços democráticos de diálogo entre diferentes públicos, o evento propõe debates sobre inovação e formas de aproximar os cidadãos da vida pública. Alguns dos nomes confirmados para essa edição são o do deputado federal Vinícius Poit (NOVO), da deputada estadual Isa Penna (PSOL), do vereador Caio Miranda (PSB), do fundador do AntiCast, Ivan Mizanzuk, da coordenadora da área de enfrentamento à violência contra as mulheres do Instituto Avon, Mafoane Odara, do psicanalista Christian Dunker, do economista Joel Pinheiro da Fonseca e de organizações como Vote Nelas, Politize, Acredito, Pacto pela Democracia, Movimento Secundarista e Bancada Ativista.

Dentre os temas debatidos também estão: “Cenário das eleições 2020 e as influências das redes sociais”, “Descomplicando o debate econômico”, “Novas mídias falando sobre política”, “Como reinventar a democracia”, “América Latina: tempos de crise ou inovação”, entre outros. O evento é financiado exclusivamente por pessoas físicas por meio de uma vaquinha virtual. Neste ano, foram arrecadados R$ 31 mil e são esperadas cerca de 500 pessoas para o dia.

Neste ano, o evento também está focado na “experiência do usuário”, propiciando aos participantes trocas de vivências por meio de uma dinâmica de jogo para engajar, comprometer e recompensar os usuários. A programação será dividida em cinco salas temáticas e contará com praça de alimentação e espaço kids. Percorrendo diversas linguagens, a Virada Política inclui em seu repertório de atrações musicais o grupo de candombe Los Candomberos, ritmo de percussão afro-uruguaio declarado Patrimônio Cultural da Humanidade UNESCO e o rapper e agitador cultural MMoneis.