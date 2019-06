Projeto de combate a fake news do Metro ganha reportagem em conceituada revista de marketing

O projeto de combate a fake news desenvolvido pelo Metro Jornal em sua versão eletrônica, em parceria com a agência Artplan, ganhou reportagem na conceituada revista de marketing Contagious.com.

Na matéria "Captcha the truth", a revista diz que o "jornal brasileiro [Metro] em sua versão na internet desafia os leitores a encontrar a verdade para aumentar a conscientização sobre fake News."

No projeto de combate a fake news, o Metro redesenhou o captacha tradicional, usado para verificar se o usuários não é um robô. Quando o leitor vai comentar uma matéria, ele é convidado a escolher qual, entre as notícias apresentadas, é uma notícia falsa.

Quando responde corretamente, aparece um quadro com a frase "Ajude a combater as Fake News. Antes de comentar, confira se sua informação é verdadeira".

Reprodução

O projeto foi lançado no final de abril. No primeiro mês, o site do Metro registrou um crescimento de 18% no seu tráfego direto, e entre as pessoas testadas, 40% se mostraram inclinadas a retornar ao site para checar os novos "captcha de trust".

Segundo a revista, "ao pegar seus leitores no momento certo (ou seja, quando eles estão mais propensos a divulgar um comentário possivelmente mal informado), o site força seus leitores a considerar sobre o que estão prestes a escrever".