Previsão do Tempo: regime de secas pode acabar nesta quarta-feira em São Paulo

O período de escassez de chuvas na capital paulista pode ter fim nesta quarta-feira (26). Meteorologistas apontam sinais de que a chuva pode atingir São Paulo durante a noite, dando início a uma temporada ligeiramente mais fria.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas prevê um dia de calor, com a tarde atingindo 27ºC. Ainda neste período, o sol prevalece, com poucas nuvens no céu. O tempo transiciona para nublado ao chegar da noite, quando podem ocorrer pancadas isoladas de chuva.

A mínima prevista para o dia, que chega pela manhã, será de 15ºC, ainda pelo CGE. A umidade aumenta, com mínima de 37% e máxima de 95%.