Prefeitura faz novos testes na estrutura da ponte do Jaguaré

Equipes da Prefeitura de São Paulo farão novos testes nesta terça-feira (25) na estrutura de parte da ponte do Jaguaré, que permanece parcialmente interditada. O objetivo é checar a resistência de materiais no concreto e ferragens que sofreram dados por causa do incêndio em uma favela localizada sob a estrutura, na sexta-feira (21).

No começo da madrugada desta terça, uma das pistas foi aberta para a circulação de veículos leves – caminhões, ônibus e veículos pesados continuam proibidos.

Durante o período de pico da manhã, 2 faixas ficarão livres no sentido bairro-centro e 1 no centro-bairro. No fim do dia a operação será inversa: 2 faixas serão liberadas no sentido centro-bairro e 1 no bairro-centro.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) controla o trânsito no local e garante a passagem apenas de veículos leves.