Chefão da máfia italiana escapa de presídio no Uruguai

O mafioso italiano Rocco Morabito, 52 anos, que estava preso em Montevidéu, no Uruguai, onde aguardava a conclusão de um processo de extradição, fugiu da cadeia entre a noite de domingo e a madrugada de ontem. Morabito é um dos chefes da ‘ndrangheta, a máfia da região da Calábria, sul da Itália, e escapou com outros três detentos enquanto estava na enfermaria da prisão central de Montevidéu.

Segundo as autoridades, os bandidos fugiram por meio de uma passagem no teto e pularam para um prédio residencial vizinho ao presídio. No edifício, entraram em um apartamento por uma janela, assaltaram a proprietária, uma senhora de 80 anos, e escaparam.

O italiano havia sido preso em Montevidéu em 2017, após passar 23 anos foragido. Na época, Morabito usava um passaporte brasileiro falso com o nome de Francisco Capeletto.