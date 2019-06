Casos de estupro crescem em São Paulo; homicídios e latrocínios caem

O número de estupros aumentou 4,1% no estado de São Paulo, passando de 1.036 em maio do ano passado para 1.078 em maio deste ano. Já o número de casos e de vítimas de homicídios e latrocínios caiu no mês passado, informou, nesta terça-feira (25), a Secretaria de Segurança Pública.

Os casos de homicídio doloso diminuíram 10,9%, passando de 239 para 213, na comparação com maio do ano passado. No indicador de vítimas de homicídio doloso, a queda foi de 10,5%, com 26 vítimas a menos. O número, que passou de 248 para 222, é o menor da série histórica, iniciada em 2001.

Com isso, as taxas dos últimos 12 meses (de junho de 18 a maio de 2019) caíram para 6,48 casos e 6,83 vítimas de homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes do Estado. Segundo a secretaria, os índices são os menores do período.

O total de latrocínios caiu 21,1% em maio, passando de 19 no ano passado para 15 casos neste ano. Já o indicador de vítimas caiu 25%, de 20 para 15. A soma de ambos os indicadores de roubos seguidos de morte é a menor da série.

No mesmo período, houve queda dos roubos em geral, de veículos, de carga e a banco e dos furtos de veículos. Os roubos em geral diminuíram 11,5%: foram 21.390 em maio de 2019, ante 24.178 em maio do ano passado.

Os roubos de carga diminuíram 14,2%, passando de 662 para 568. Os roubos a banco caíram de nove para um, com diminuição de 88,9%, o menor total da série histórica. Os casos de roubo de veículos tiveram queda de 21%. Os boletins de ocorrência desta natureza passaram de 5.173 para 4.089, o menor número da série, segundo a secretaria.

Os furtos, em geral, aumentaram 11,6%, chegando a 46.625 casos no mês de maio. Já os furtos de veículos caíram 1,1%, passando de 8.140 para 8.052, também sendo o menor total registrado desde o início da série histórica.

As polícias do estado fizeram 17.641 prisões ao longo de maio, o que representa aumento de 9,85% e número recorde para período. Foram apreendidas no mês 1.095 armas de fogo e feitos 4.347 flagrantes de tráfico de drogas.