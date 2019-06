Dois caças colidem no ar e caem em área habitada na Alemanha; um dos pilotos sobreviveu

Dois caças Eurofighter colidiram no ar durante uma manobra em Malchow, no leste da Alemanha. A notícia foi confirmada pela força aérea alemã, que comunicou que um dos pilotos foi encontrado vivo pendurado em uma árvore pelo paraquedas após se ejetar do avião, enquanto o segundo acabou morrendo no local.

De acordo com jornais regionais, alguns aviões caíram em lugares habitados, perto da cidade de Jabel e ao sul da vila de Nossentiner Hütte. Entre os dois locais são separados por cerca de 10 quilômetros de distância e a queda dos aviões provocou incêndios, que ainda estão sendo extintos pelos bombeiros.

EUROFIGHER ZUSAMMENGESTOßEN Nach Ostseewelle-Informationen sind über der Müritzregion zwei Eurofighter zusammengestoßen und abgestürzt. Mehr dazu in unseren Nachrichten. pic.twitter.com/RwqmYjU7yh — Ostseewelle HITRADIO (@ostseewelle_de) June 24, 2019

"Foi como uma chuva diabólica. Dava para ver fogo no céu e pedaços de metal caiam sobre as casas" , descreveu um dos moradores que teve a fazenda atingida a um jornal da ABC.

O ministro do Interior, Lorenz Caffier, já está a caminho do local da tragédia para obter mais informações diretamente sobre o local.