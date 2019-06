Projeto Guri tem inscrições abertas até sexta; programa gratuito oferece mais de 9 mil vagas

Resistindo à ameaça de cortes em março de 2019, o Projeto Guri abriu 9.484 novas vagas para seus cursos gratuitos de música. As inscrições estão disponíveis até sexta-feira (28), e devem ser feitas no polo onde se deseja estudar.

Leia mais:

Governo quer conceder 16 mil km de rodovias à iniciativa privada

Congonhas e Santos Dumont devem ser privatizados até 2022, anuncia ministro da Infraestrutura

Espalhados pelo Estado, o programa possui mais de 300 centros de educação, nas regiões de Araçatuba, Itapeva, Jundiaí, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São Carlos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Sorocaba e litoral paulista.

O Guri ensina música gratuitamente para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos, sem ser necessário conhecimento prévio ou ter seu próprio instrumento.

Para fazer matrícula, o interessado e seu responsável devem comparecer a um dos polos, portando cópia e certidão de nascimento ou RG originais, comprovante de matrícula escolar ou declaração de frequência do primeiro semestre de 2019, comprovante de endereço, além do RG original e cópia do responsável.

Confira a seguir todas as cidades atendidas pelo projeto, divididas por região e número de vagas oferecidas:

Regional Araçatuba

São 420 vagas disponíveis nos polos: Alto Alegre, Avanhandava, Bento de Abreu, Birigui, Castilho, General Salgado, Guaraçaí, Jales, Lavínia, Luiziânia, Regional Araçatuba, Santa Fé do Sul, Sud Mennucci e Valparaíso.

Regional Itapeva

São 658 vagas disponíveis nos polos: Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Capão Bonito, Fartura, Guapiara, Itaberá, Itaí, Itararé, Piraju, Regional Itapeva, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul, Sarutaiá, Taquarituba e Taquarivaí.

Regional Jundiaí

São 1019 vagas disponíveis nos polos: Aguaí, Aguas de Lindoia – Prefeitura, Atibaia, Bragança Paulista, Cabreuva, Campinas, Polo Elias Fausto, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Iracemápolis, Monte Mor, Nelson Mandela, Pedreira, Piracicaba, Rafard – Prefeitura, Regional Jundiaí, Santo Antônio de Posse, Santo Antônio do Jardim, Serra Negra, Sumaré e Vinhedo.

Regional Marília

São 571 vagas disponíveis nos polos: Arco Íris, Assis, Bauru, Cândido Mota, Echaporã, Herculândia, Ibirarema, Lins, Maracaí, Ourinhos, Palmital, Parapuã, Quatá, Regional Marília, Ribeirão do Sul, Sabino, Salto Grande, Santa Cruz do Rio Pardo, Tupã e Vera Cruz.

Regional Presidente Prudente

São 1.408 vagas disponíveis nos polos: Adamantina, Álvares Machado, Dracena, Indiana, Junqueirópolis, Lar Francisco Franco – Rancharia, Martinópolis, Mirante do Paranapanema, Nantes, Narandiba, Osvaldo Cruz, Ouro Verde, Piquerobi, Pirapozinho, Presidente Bernardes, Presidente Venceslau, Regente Feijó, Regional Presidente Prudente, Rosana, Sagres, Sandovalina, Santo Expedito, Taciba, Tarabai, Teodoro Sampaio/Pontal do Paranapanema e Tupi Paulista.

Regional Ribeirão Preto

São 1067 vagas disponíveis nos polos: Acif Franca, Altinópolis, Batatais, Cajuru, Cândido Rodrigues, Dumont, Guará, Igarapava, IORM – Guaíra, IORM – Ipuã, IORM – Orlândia, Jaborandi, Jaboticabal, Miguelópolis, Monte Azul Paulista, Regional Ribeirão Preto, São Joaquim da Barra, São Simão, Sertãozinho, Taquaritinga e Viradouro.

Regional São Carlos

São 955 vagas disponíveis nos polos: Araraquara, Barra Bonita, Boa Esperança do Sul, Caconde, Cordeirópolis, Ibitinga, Igaraçu do Tietê, Lençóis Paulista, Nova Europa, Pederneiras, Porto Ferreira, Regional Jaú, Regional São Carlos, Rio Claro, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Gertrudes, Santa Maria da Serra, São José do Rio Pardo, São Sebastião, Tambaú, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul.

Regional São José do Rio Preto

São 1092 vagas disponíveis nos polos: Altair, Bálsamo, Barretos, Cosmorama, Fernandópolis, Ibirá, Ipiguá, José Bonifácio, Mirassol, Nova Granada, Novo Horizonte, Onda Verde, Palestina, Palmares Paulista, Paulo de Faria, Regional São José do Rio Preto, Riolândia, Santa Adélia, Severínia, Tanabi, Ubarana, Urupês e Votuporanga.

Regional São José dos Campos

São 710 vagas disponíveis nos polos: Aparecida, Areias, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Distrito de Moreira César, FUNDACC – Caraguatatuba, Guaratinguetá, Ilhabela, Lagoinha, Lorena, Paraibuna, Piquete, Regional São José dos Campos, Roseira, São Francisco Xavier, São José dos Campos, Silveiras, Taubaté e Ubatuba – Prefeitura.

Regional São Paulo

São 368 vagas disponíveis nos polos: Itariri, Miracatu, Mongaguá, Pedro de Toledo, Peruíbe, Regional Santos, Registro, Santos – Zona Noroeste e Sete Barras.

Regional Sorocaba

São 1.216 vagas disponíveis nos polos: Araçoiaba da Serra, Avaré, Botucatu, Capela do Alto, Cerquilho, Conchas, Guareí, Ibiúna, Itapetininga, Itatinga, Itu, Mairinque, Piedade, Pilar do Sul, Porto Feliz, Regional Sorocaba, Salto, São Manuel, São Miguel Arcanjo, São Roque, Tietê e Votorantim.