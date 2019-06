Pista da ponte do Jaguaré é aberta a carros

Uma pista da ponte do Jaguaré será aberta à 0h desta terça-feira, mas apenas para veículos leves, como carros e motos. Veículos pesados, como caminhões e ônibus, continuam proibidos de passar pela via, fechada desde sexta-feira depois de um incêndio que atingiu sua base.

Para minimizar o impacto no trânsito, a pista que será liberada funcionará, no pico da manhã, com duas faixas no sentido bairro-centro e uma no sentido centro-bairro. No pico da tarde inverte: duas faixas sentido centro-bairro e uma no sentido bairro-centro.

A operação será monitorada pelos agentes da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), que vão colocar as faixas disponíveis para cada sentido de acordo com o trânsito.

De acordo com a prefeitura, a outra parte da ponte vai continuar interditada para realizar novos testes na estrutura.

Moradores

Pessoas que moravam sob a ponte do Jaguaré e que tiveram que sair do local por causa do incêndio permanecem acampadas em um canteiro da marginal Pinheiros.

“A gente não quis ir [a albergues e abrigos] porque é muito ruim para ficar com a família lá”, disse o garçom Maurício Andrade, 22 anos.

“Quem está ajudando a gente mesmo são as igrejas, elas que têm trazido cesta-básica e roupa”, afirmou a marceneira Ariana dos Santos Lima, 28 anos.

A prefeitura afirmou em nota que está “negociando com as famílias para o fornecimento de insumos, acolhimento na rede socioassistencial e para que seja efetuada”. De acordo com a administração, colchões, cestas básicas e kits de higiene estão à disposição dos moradores no CEU Jaguaré.