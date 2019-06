Ponte do Jaguaré amanhece fechada após incêndio

Atingida por um incêndio na sexta-feira (21), a ponte do Jaguaré (zona oeste), na marginal Pinheiros, está fechada para carros e ônibus ao menos até esta segunda-feira (24), quando passará por testes para avaliar sua estrutura. A passagem de pedestres e ciclistas está liberada.

A ponte liga a região da Vila Leopoldina e Vila Hamburguesa ao Jaguaré. Para cruzar o rio, a alternativa mais próxima é a ponte da Cidade Universitária (veja mapa nesta página).

A SPTrans implantou desvios em 12 linhas de ônibus que cruzam a ponte, enquanto durar a interdição.

O prefeito Bruno Covas (PSDB) disse, em entrevista na sexta, que a ponte havia passado por uma vistoria visual em fevereiro que havia concluído não ser necessário passar por uma avaliação estrutural emergencialmente.

Mas, devido ao incêndio, a prefeitura deve contratar essa avaliação de maneira emergencial, para saber se e como a estrutura da ponte foi avariada com o fogo.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras deve receber hoje os resultados dos testes realizados no concreto e nas ferragens da ponte, para que os engenheiros possam avaliar os danos causados pelo incêndio. O material foi retirado no sábado e no domingo.

Famílias

Cerca de 50 famílias moravam embaixo da ponte e estavam próximas do fogo, mas não houve feridos, de acordo com os bombeiros. A prefeitura informou que ofereceu vagas em abrigos próximos da região, na Lapa, e kit higiene às famílias, além de inscrição no programa de aluguel social.

Essa ocupação, de acordo com o prefeito, tinha cerca de dez anos. Parte das famílias não aceitou a vaga em abrigo e alguns foram para a casa de parentes.