Namorada de Rafael Miguel escreve carta ao ator 15 dias após assassinato

Isabela Tibcherani, namorada de Rafael Miguel, compartilhou nesta segunda-feira, 24, uma carta aberta direcionada ao ator. A data marca os 15 dias após o assassinato dele e de seus pais na zona sul de São Paulo. Paulo Cupertino Matias, pai da jovem, é apontado como o autor dos crimes e continua foragido.

Isabela começa o post chamando Rafael de "amor da minha vida" e diz que tem procurado manter a mente ocupada desde a tragédia. "15 dias se passaram e ainda dói, dói demais. Tenho tentado, todos os dias, ocupar minha cabeça, estar perto de pessoas que me fazem bem, que cuidam de mim, assim como você fazia e gostaria que permanecesse sendo feito, mas, de verdade, hoje a dor veio tão forte, a saudade bateu tão intensa", escreveu.

Segundo a estudante, só agora a ficha começou a cair. "Não me vejo mais negando o fato, mas não vou compreender, jamais. Não paro de pensar na forma doce como me tratava, no seu olhar caridoso, no seu toque gentil, na sua voz, sua risada contagiante. Não paro de pensar em você. Eu sei que você não está numa viagem e vai voltar logo, eu sei que nada na vida jamais irá se comparar a nós, ao que tivemos, ao que você me proporcionou. Nada… Mas eu daria tudo, qualquer coisa, até mesmo algo que não tenho, só para ter você aqui comigo, só por um abraço seu. E eu não me importo com a opinião de ninguém! Podem falar o que quiser, só nós sabíamos o quanto nos amávamos, o quanto nos fizemos bem", desabafou.

Um dia antes das mortes, ela e Rafael se reencontraram em uma festa junina após passarem oito meses sem se ver. Com medo do pai, a menina evitava sair de casa e mantinha contato com o namorado por meio de chamadas de vídeo no celular. "Eu queria, nesse momento, que mundo parasse e eu pudesse voltar, voltar para a última noite que te vi, voltar para aquele momento em que você chegou, me olhou e sorriu. Me abraçou e disse, como na primeira vez: 'Você está tão linda!'. Queria voltar… Voltar para aquele momentinho, depois do abraço, em que eu disse que você estava todo brilhante por causa da minha maquiagem e você respondeu: 'Como sempre, né?'. A dor está crescendo, conforme vem o entendimento. A saudade está aumentando na medida que me pego sozinha, sem meu melhor amigo para conversar. E eu sei que a dor não vai passar… E a saudade vai aumentar, a cada dia. Mas eu quero sempre deixar claro paro mundo que você é tudo e que te amarei até o último suspiro".

Leia o post na íntegra: