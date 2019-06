Cabo do Exército invade calçada e atropela seis pessoas na Baixada Fluminense

Um atropelamento deixou seis pessoas feridas em um ponto de ônibus em São João do Meriti, na Baixada Fluminense (RJ), na noite de domingo (23). Um cabo da Exército, de carro, invadiu a calçada e atingiu as vítimas – cinco delas da mesma família.

Duas vítimas são crianças, de 3 e 9 anos. O mais velho acabou preso na estrutura do ponto de ônibus, que ficou destruído.

De acordo com a Polícia Civil, o motorista fez o exame do bafômetro, que deu positivo para uso de bebidas alcoólicas. O cabo prestou socorro às vítimas e afirmou que a causa do acidente foi o estouro de um pneu, que o teria feito perder o controle do veículo. Ele foi ouvido e liberado.

