Motociclistas reclamam de proibição na pista expressa da marginal Pinheiros

Motoristas relatam dificuldades no trânsito da marginal Pinheiros desde a proibição da circulação de motos na pista expressa, no sentido Castelo Branco. As motos não podem andar da ponte Transamérica, em Santo Amaro, até o Cebolão, no Jaguaré.

A ouvinte da Rádio BandNews FM Eleonora fala que está muito difícil mudar de pista e também conta que viu um acidente na local na semana passada. Já o ouvinte Daniel Monteiro relata que demorou hoje mais de 1h no caminho que ele faz em 30 minutos.

As punições para os motociclistas começaram na última quinta-feira (20), feriado de Corpus Christi, depois de um mês de adaptação. Hoje é o primeiro útil dia de aplicação da norma. Caso a regra não seja cumprida, a multa é de R$ 130 e dá quatro pontos na CNH.

Procurada pela Rádio BandNews FM, a CET ainda não se pronunciou sobre uma possível adaptação no trânsito por causa da nova regra.