Alunos ajudam a desenvolver aplicativo que incentiva vida saudável

Fazer com que os jovens criem e alimentem um personagem virtual de forma saudável para que aprendam a importância de ter também uma dieta equilibrada na vida fora da tela é um dos objetivos do app RangoMania.

Criado pelo Instituto Akatu, entidade sem fins lucrativos que trabalha pela conscientização para o consumo consciente, o aplicativo gratuito foi desenvolvido em parceria com cerca de 600 estudantes, que colaboram desde o desenho inicial até a versão final.

Entre os participantes estão alunos de uma escola em Campo Bom (RS), outra em Campo Grande (MS), uma de Salvador (BA) e a Escola Municipal de Ensino Fundamental João Domingues Sampaio, localizada na zona norte de São Paulo.

A brincadeira e o aprendizado começam com a criação de um avatar, um personagem virtual, que o jogador precisa alimentar e que depois o acompanhará pelos games disponíveis no aplicativo.

“O desempenho no game dependerá das escolhas alimentares. Se você consumir muita gordura, por exemplo, seu avatar ficará cansado e não conseguirá correr muito. O personagem também vai ao supermercado e precisa ler os rótulos com a informação nutricional. Com isso, mostramos que a escolha pela alimentação saudável começa sempre antes do prato”, afirmou a gerente de educação do Instituto Akatu, Denise Conselheiro.

Ferramenta de educação

Disponível nos sistemas Android e iOS, o app também envia alertas que avisam o momento de alimentar o seu avatar e que convidam o participante a fazer o mesmo, sempre de forma de saudável. É essa interação que o instituto pretende ver desenvolvida por professores e alunos nas escolas.

O app será sugerido como atividade no braço educacional do Akatu, o Edukatu (www.edukatu.org.br), uma rede de aprendizagem para docentes e estudantes.

De acordo com o instituto, entre os adolescentes que frequentam escolas em municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, 24% estão com pressão arterial elevada e 25% estão com excesso de peso.