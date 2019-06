Previsão do Tempo: semana começa com céu claro e temperatura em alta em São Paulo

O paulistano deve começar a semana com bastante sol e com as temperaturas em elevação nesta segunda-feira, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Mais uma vez não há qualquer previsão de chuva para os próximos dias.

A temperatura, que vem subindo durante o final de semana, chega à máxima de 28º C nesta segunda em São Paulo, 3 graus a mais do que o registrado no domingo.

A temperatura mínima também sobe um pouco. Dos 14ºC deste domingo, vai para 15ºC.