Governo paulista anuncia investimento de R$ 18 mi no turismo intercidades

O Governador João Doria lançou nesta quarta-feira (19) a primeira campanha publicitária nacional para estimular o turismo no estado. A iniciativa, que faz parte do programa São Paulo Pra Todos, tem o objetivo de incentivar a população de todo o país a visitar os diversos destinos do estado, desde as localidades mais populares até os pontos menos conhecidos, mas com o mesmo potencial de visitação. O vídeo de 1 minuto vai ao ar a partir de domingo (23).

A campanha publicitária foi desenvolvida pelas agências TBWA\Lew Lara e Z515, com coordenação da Secretaria de Comunicação.

Recentemente, o governador João Doria assinou um acordo com as companhias aéreas que garantiu uma redução do ICMS cobrado sobre o querosene de aviação.

Em troca, as empresas, além de ampliar os voos a partir de aeroportos paulistas, vão aplicar 40 milhões no programa de estímulo ao turismo.

A expectativa é de que ao fim de 18 meses as ações sejam responsáveis por cobrir o valor da redução do ICMS e garantir mais 47 milhões em retorno econômico direto e indireto ao estado.