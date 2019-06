Serra Catarinense registra temperaturas abaixo de zero neste sábado

A Cidade de São Joaquim, na Serra Catarinense, famosa por registrar as temperaturas mais baixas do país durante o inverno, marcou nos termômetros 0,7º C na madrugada deste sábado.

E não foi o município da Serra teve a temperatura mais baixa. Em Bom Jardim da Serra, os termômetros marcaram durante a madrugada – 3º C.

A geada deixou o chão e a vegetação coberta por uma fina camada de gelo, apenas 1 dia após o início oficial da inverno.

As informações são do site São Joaquim Online.