Quina de São João paga prêmio digno de Mega-Sena

A Quina de São João, sorteio feito anualmente em junho, vai deixar o apostador que acertar as 5 dezenas sorteadas nesta segunda-feira (dia 24) R$ 140 milhões mais rico.

É um prêmio que nada deixa a dever a qualquer mega-sena acumulada. E tem mais. Ao contrário dos sorteios regulares, na Quina de São João o prêmio não fica acumulado. Ele é pago aos apostadores que acertarem mais dezenas, ou seja, se ninguém fizer a quina, leva o prêmio o apostador que acertar a quadra.

QUE HORAS É O SORTEIO?

O sorteio será realizado, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias da Caixa, em São Paulo, ou no Caminhão da sorte, de acordo com o cronograma de sorteios divulgado pela instituição.

Como apostar:

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país até as 19h desta segunda-feira. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.