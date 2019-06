Prefeitura de SP põe símbolo de casais homoafetivos nos semáforos de pedestres

A Prefeitura de São Paulo mudou os semáforos de pedestres da Avenida Paulista em "apoio à diversidade e em respeito ao público LGBT": em vez do símbolo do transeunte caminhando ou parado, agora há bonecos representando casais homoafetivos. A mudança ocorreu em seis intersecções da avenida, que neste domingo, 23, recebe a 23ª Parada do Orgulho LGBT.

A iniciativa é da Prefeitura e da Secretaria de Mobilidade e Transportes, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), responsável pela confecção e instalação dos pictogramas. A administração informou que na madrugada de domingo para segunda-feira, os semáforos voltam a apresentar as imagens padrão.

As seis intersecções onde será possível encontrar a sinalização estilizada são: Av. Paulista com Rua Augusta; Av. Paulista com Alameda Joaquim Eugênio de Lima; Av. Paulista com Rua Peixoto Gomide; Av. Paulista com Av. Brigadeiro Luís Antônio; Av. Paulista com Alameda Campinas; Av. Paulista com Rua Pamplona.

A 23ª. Parada do Orgulho LGBTI de SP acontecerá das 12:00 às 18:00 do próximo domingo, 23 de junho. A CET informou que irá ativar um plano operacional de trânsito na região da Av. Paulista, Rua da Consolação e Centro. "A interdição da Avenida Paulista, em ambos os sentidos, está prevista para às 10 horas, porém, as transposições pela Av. Brig. Luís Antônio, R. Teixeira da Silva e R. Carlos Sampaio/Maria Figueiredo permanecerão liberadas", informou em nota o órgão.