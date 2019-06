Parada do Orgulho LGBT: ônibus têm itinerário alterado na região da Paulista

Em virtude da 23ª Parada do Orgulho LGBT, na Avenida Paulista, neste domingo, 59 linhas de ônibus que trafegam na região terão seus itinerários alterados pela SP Trans.

Neste domingo, a partir das 10h, haverá interdição da Av. Paulista no trecho compreendido entre a Praça Oswaldo Cruz e a Rua da Consolação, em ambos os sentidos. A partir das 12h, a interdição se expande da Rua da Consolação, ambos os sentidos, entre a Alameda Santos e Av. São Luiz, no centro.

Confira os itinerários:

1896/10 Jaraguá – Pça. Ramos de Azevedo

8000/1 Terminal Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

8000/10 Terminal Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

8400/10 Terminal Pirituba – Pça. Ramos de Azevedo

8594/10 Cid. D’ Abril – Pça. Ramos de Azevedo

8622/10 Morro Doce – Pça. Ramos de Azevedo

8677/10 Jd. Líbano – Lgo. do Paissandú

Sentido Único: normal até a Av. São João, retorno sob o Elevado Pres. Arthur da Costa e Silva (altura da R. Helvétia/Term. Amaral Gurgel), Av. São João, prosseguindo normal.

Durante a realização do evento as linhas deverão operar em sistema circular.

917H/10 Terminal Pirituba – Metrô Vila Mariana

975A/10 Vila Brasilândia – Metrô Ana Rosa

Ida: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Rua da Consolação, Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Pça. Amadeu Amaral, R. Treze de Maio, Pça. Oswaldo Cruz, R. Des. Eliseu Guilherme, R. Dr. Rafael de Barros, Rua Tutoia, R. José Maria Lisboa, Al. Campinas, Al Jaú, Rua da Consolação, Al. Lorena, Av. Rebouças, Túnel Rebouças, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

107T/10 Metrô Tucuruvi – Terminal Pinheiros

Ida: normal até a Av. Tiradentes, Pass. Subterrânea Tom Jobim, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II, Pq. Anhangabaú, Av. Vinte e Três de Maio, Rua Santo Amaro, Rua Maria Paula, Av. Brig. Luís Antônio, acesso, R. Treze de Maio, Pça. Oswaldo Cruz, R. Des. Eliseu Guilherme, R. Dr. Rafael de Barros, R. Tutoia, R. José Maria Lisboa, Al. Campinas, Al Jaú, Rua Augusta, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Augusta, Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Av. Brig. Luís Antônio, Vd. Dona Paulina, Pça. João Mendes, Rua Anita Garibaldi, Rua Roberto Simonsen, Rua Venceslau Brás, Rua Boa Vista, Lgo. São Bento, Rua Líbero Badaró, Largo São Francisco, Rua Cristóvão Colombo, Rua Riachuelo, Túnel Papa João Paulo II, Av. Prestes Maia, prosseguindo normal.

175P/10 Metrô Santana – Ana Rosa

Ida: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Rua da Consolação, Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Pça. Amadeu Amaral, R. Treze de Maio, Pça. Oswaldo Cruz, R. Des. Eliseu Guilherme, R. Dr. Rafael de Barros, Rua Tutoia, R. José Maria Lisboa, Al. Campinas, Al Jaú, Rua da Consolação, Al. Lorena, Av. Rebouças, Túnel Rebouças, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

177H/21 Metrô Santana – Pinheiros

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Rua Teodoro Sampaio, Av. Dr. Arnaldo, Rua Cardoso de Almeida, Rua Almirante Pereira Guimarães, Av. Arnolfo Azevedo, Pça. Charles Miller, Rua Itatiara, Rua Armando Penteado, Pça. Vilaboim, Rua Piauí, Av. Angélica, prosseguindo normal.

178L/10 Lauzane Paulista – Hosp. das Clínicas

Ida: normal até a Rua Sebastião Pereira, Rua Amaral Gurgel, Rua Marquês de Itu, Rua Sabará, Rua Maranhão, Av. Angélica, Av. Paulista, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Rua Arruda Alvim, Rua Teodoro Sampaio, Av. Dr. Arnaldo, Rua Cardoso de Almeida, Rua Almirante Pereira Guimarães, Av. Arnolfo Azevedo, Pça. Charles Miller, Rua Itatiara, Rua Armando Penteado, Pça. Vilaboim, Rua Piauí, Av. Angélica, Al. Barros, R. Martim Francisco, Al. Glete, Av. Rio Branco, prosseguindo normal.

701A/10 Pq. Edu Chaves – Metrô Vila Madalena

Ida: normal até a Av. Ipiranga (pista da direita), Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Dino Bueno, Al. Nothmann, R. Dr. Carvalho de Mendonça, R. Brig. Galvão, Av. Angélica, Av. Paulista, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Teodoro Sampaio, Av. Dr. Arnaldo, Rua Cardoso de Almeida, Rua Almirante Pereira Guimarães, Av. Arnolfo Azevedo, Pça. Charles Miller, Rua Itatiara, Rua Armando Penteado, Pça. Vilaboim, Rua Piauí, Av. Angélica, Al. Barros, R. Martim Francisco, Al. Glete, Al. Br. de Piracicaba, Av. Dq. de Caxias, R. Mauá, Lgo. Gen. Osório, R. do Triunfo, R. Washington Luís, Av. Cásper Líbero, R. do Seminário, Pça. Pedro Lessa, ac. retorno sobre Túnel Papa João Paulo II, Av. Prestes Maia, prosseguindo normal.

9300/10 Term. Casa Verde – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Av. Rio Branco, R. Helvetia, R. Guaianases, Al. Glete, Al. Br. de Piracicaba, Av. Dq. de Caxias, R. Mauá, Lgo. Gen. Osório, R. do Triunfo, R. Washington Luís, Av. Cásper Líbero, R. do Seminário, Pça. do Correio, R. Brig. Tobias, R. Cap. Mor Jerônimo Leitão, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II, Pq. Anhangabaú, Av. Vinte e Três de Maio, Rua Santo Amaro, Rua Maria Paula, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

CT01/1 Circular – Turismo

Durante a realização do evento a linha CT01-1 terá sua operação paralisada.

508L/10 Terminal Princesa Isabel – Aclimação

Sentido único: normal até a Av. Angélica, Av. Paulista, Rua Minas Gerais, Av. Dr. Arnaldo, retorno, Av. Dr. Arnaldo, Complexo Viário, Viad. Okuhara Koei, Av. Rebouças, Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normal.

805L/10 Terminal Princesa Isabel – Aclimação

Sentido Único: Terminal Princesa Isabel, Av. Rio Branco, R. Helvetia, R. Guaianases, Al. Glete, Al. Br. de Piracicaba, Av. Dq. de Caxias, R. Mauá, Lgo. Gen. Osório, R. do Triunfo, R. Washington Luís, Av. Cásper Líbero, R. do Seminário, Pça. do Correio, R. Brig. Tobias, R. Cap. Mor Jerônimo Leitão, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II, Pq. Anhangabaú, Av. Vinte e Três de Maio, Rua Santo Amaro, Rua Maria Paula, prosseguindo normal até a Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Pça. Amadeu Amaral, R. Treze de Maio, Pça. Oswaldo Cruz, R. Des. Eliseu Guilherme, R. Dr. Rafael de Barros, Rua Tutóia, R. José Maria Lisboa, Al. Campinas, Al Jaú, Rua da Consolação, Al. Lorena, Av. Rebouças, Túnel Rebouças, acesso a direita ao Pacaembu, Rua Major Natanael, Rua Itajobi, Rua Capivari, Rua Itápolis, Rua Armando Penteado, Pça. Vilaboim, Rua Piauí, Av. Angélica, prosseguindo normal.

930P/10 Terminal Pq. D. Pedro II – Terminal Pinheiros

Ida: normal até a Rua Líbero Badaró, Largo São Francisco, Rua Cristóvão Colombo, Viaduto Brig. Luís Antônio, Av. Brig. Luís Antônio, acesso, R. Treze de Maio, Pça. Oswaldo Cruz, R. Des. Eliseu Guilherme, R. Dr. Rafael de Barros, Rua Tutoia, R. José Maria Lisboa, Al. Campinas, Al Jaú, Rua Augusta, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Augusta, Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Av. Brig. Luís Antônio, Vd. Dona Paulina, prosseguindo normal.

2002/10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Bandeira

Sentido único: Term. Pq. D. Pedro II, Av. do Exterior, Viad. 25 de Março, Viad. Mercúrio, Av. Senador Queiroz (pista da esquerda), Rua D. Francisco de Souza, Av. Prestes Maia, Tunel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Av. Nove de Julho, Rua Alfredo Gagliotti, Rua Álvaro de Carvalho, Rua Martins Fontes, Viad. Nove de Julho, Viad. Jacareí, prosseguindo normal.

A linha deverá operar com veículos movidos a diesel, em razão do desligamento da rede aérea na Praça da República.

408A/10 Machado de Assis – Cardoso de Almeida

Ida: normal até a Rua Anita Garibaldi, Av. Rangel Pestana, Viad. 25 de Março, Viad. Mercúrio, Av. Senador Queiroz, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga, Av. São João, Pça. Júlio Mesquita, Al. Br. de Limeira, R. Helvetia, R. Br. De Campinas, R. Adolfo Gordo, Al. Eduardo Prado, Av. Angélica, R. Maranhão, prosseguindo normal.

Volta: normal até a R. Mj. Sertório, R. Amaral Gurgel, Interligação Leste- Oeste, R. João Passalacqua, R. Luiz Porrio, R. Sto. Antônio, Vd. Jacareí, prosseguindo normal.

A linha citada deverá operar com veículos movidos a diesel, em função do desligamento da rede aérea na Praça da República.

4113/10 Gentil de Moura – Pça. da República

Sentido único: normal até a Rua Anita Garibaldi, Av. Rangel Pestana, Viad. 25 de Março, Viad. Mercúrio, Av. Senador Queiroz (pista da esquerda), Rua D. Francisco de Souza, Av. Prestes Maia, Tunel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Av. Nove de Julho, Rua Alfredo Gigliotti, Rua Álvaro de Carvalho, Rua Martins Fontes, Viad. Nove de Julho, prosseguindo normal.

A linha citada deverá operar com veículos movidos a diesel, em função do desligamento da rede aérea na Praça da República.

2290/10 Term. São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Rua do Gasômetro, Viaduto Diário Popular, acesso, Terminal Pq. D. Pedro II.

Volta: sem alteração.

475M/10 Jd. da Saúde – Term. Amaral Gurgel

Ida: normal até a Rua Jaceguai, Rua Quatorze de Julho, acesso, Av. Radial Leste-Oeste, Rua Amaral Gurgel, Rua Mj. Sertório, Rua Rego Freitas, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

475R/10 Jd. São Savério – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, acesso, R. Treze de Maio, Pça. Oswaldo Cruz, R. Des. Eliseu Guilherme, R. Dr. Rafael de Barros, Rua Tutoia, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

477A/10 Sacomã – Term. Pinheiros

Ida: normal até a Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Pça. Amadeu Amaral, R. Treze de Maio, Pça. Oswaldo Cruz, R. Des. Eliseu Guilherme, R. Dr. Rafael de Barros, Rua Tutoia, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normal.

478P/10 Sacomã – Pompéia até Vl. Romana

Ida: normal até a Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Pça. Amadeu Amaral, R. Treze de Maio, Pça. Oswaldo Cruz, R. Des. Eliseu Guilherme, R. Dr. Rafael de Barros, Rua Tutoia, R. José Maria Lisboa, Al. Campinas, Al Jaú, Rua da Consolação, Al. Lorena, Av. Rebouças, Túnel Rebouças, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Rua da Consolação, Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normal.

874T/10 Ipiranga – Lapa

Ida: normal até a Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Pça. Amadeu Amaral, R. Treze de Maio, Pça. Oswaldo Cruz, R. Des. Eliseu Guilherme, R. Dr. Rafael de Barros, Rua Tutoia, R. José Maria Lisboa, Al. Campinas, Al Jaú, Rua da Consolação, Al. Lorena, Av. Rebouças, Túnel Rebouças, acesso a direita ao Pacaembu, Rua Major Natanael, Rua Itajobi, Rua Capivari, Rua Itápolis, Rua Armando Penteado, Pça. Vilaboim, Rua Piauí, Av. Angélica, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Angélica, Av. Paulista, Rua Minas Gerais, Av. Dr. Arnaldo, retorno, Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Rua da Consolação, Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normal.

4111/10 Vila Monumento – Praça da República

4115/10 Shop. Plaza Sul – Praça da República

Sentido único: normal até a Av. Senador Queiroz, Rua D. Francisco de Souza, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II, Pq. Anhangabaú, Av. Vinte e Três de Maio, Rua Santo Amaro, Rua Maria Paula, prosseguindo normal.

5178/10 Jd. Miriam – Pça. João Mendes

Ida: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, acesso, R. Treze de Maio, Pça. Oswaldo Cruz, R. Des. Eliseu Guilherme, R. Dr. Rafael de Barros, Rua Tutoia, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

875A/10 Aeroporto – Perdizes

Ida: normal até a Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Pça. Amadeu Amaral, R. Treze de Maio, Pça. Oswaldo Cruz, R. Des. Eliseu Guilherme, R. Dr. Rafael de Barros, Rua Tutoia, R. José Maria Lisboa, Al. Campinas, Al Jaú, Rua da Consolação, Al. Lorena, Av. Rebouças, Túnel Rebouças, acesso a direita ao Pacaembu, Rua Major Natanael, Rua Itajobi, Rua Capivari, Rua Itápolis, Rua Armando Penteado, Pça. Vilaboim, Rua Piauí, Rua Itambé, Rua Major Sertório, Rua Rego Freitas, prosseguindo normal.

Volta: normal até a R. Sebastião Pereira, Rua Amaral Gurgel, Rua Marquês de Itu, Rua Sabará, Rua Maranhão, Av. Angélica, Av. Paulista, Rua Minas Gerais, Av. Dr. Arnaldo, Rua Cardeal Arcoverde, Rua Oscar Freire, Rua Teodoro Sampaio, Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Rua da Consolação, Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normal.

5111/10 Term. Sto. Amaro – Term. Pq. D. Pedro II

5119/10 Term. Capelinha – Lgo. São Francisco

Ida: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, acesso, R. Treze de Maio, Pça. Oswaldo Cruz, R. Des. Eliseu Guilherme, R. Dr. Rafael de Barros, Rua Tutóia, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

857P/10 Terminal Campo Limpo – Paraíso

Ida: normal até a Av. Rebouças, Rua da Consolação, Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Pça. Amadeu Amaral, R. Treze de Maio, Pça. Oswaldo Cruz, R. Des. Eliseu Guilherme, R. Dr. Rafael de Barros, Rua Tutoia, R. José Maria Lisboa, Al. Campinas, Al Jaú, Rua Augusta, Rua Estados Unidos, Av. Rebouças, prosseguindo normal.

5154/10 Term. Sto. Amaro – Term. Princ. Isabel

Ida: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, acesso, R. Treze de Maio, Pça. Oswaldo Cruz, R. Des. Eliseu Guilherme, R. Dr. Rafael de Barros, Rua Tutoia, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

5185/10 Term. Guarapiranga – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, acesso, R. Treze de Maio, Pça. Oswaldo Cruz, R. Des. Eliseu Guilherme, R. Dr. Rafael de Barros, Rua Tutoia, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

669A/10 Term. Santo Amaro – Term. Princesa Isabel

Ida: normal até a Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Av. Brig. Luís Antônio, Pr. Pérola Byington, acesso, Rua Jaceguai, Rua Quatorze de Julho, Vd. Julio Mesquita Filho, Av. Radial Leste-Oeste, Rua Amaral Gurgel, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Al. Nothmann, R. das Palmeiras, Lgo. Sta. Cecília, R. Frederico Abranches, Rua Sebastião Pereira, R. Amaral Gurgel, Interligação Leste-Oeste, R. João Passalacqua, R. Rui Barbosa, Pça. D. Orione, R. Trezede Maio, Pça. Oswaldo Cruz, R. Des. Eliseu Guilherme, R. Dr. Rafael de Barros, Rua Tutóia, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

702C/10 Jd. Bonfiglioli – Metrô Belém

702U/10 Cid. Universitária – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Av. Rebouças, pass. sob. Túnel Rebouças, acesso ao Pacaembu, Rua Major Natanael, Rua Itajobí, Rua Capivarì, Rua Itápolis, Rua Itatiara, Rua Armando Penteado, Pça. Vilaboim, Rua Piauí, Rua Itambé, Rua Major Sertório, Rua Amaral Gurgel, Largo do Arouche, Av. Dq. de Caxias, R. Mauá, Lgo. Gen. Osório, R. do Triunfo, R. Washington Luís, Av. Câsper Líbero, Lgo. Sta. Ifigênia, R. do Seminário, Pça. do Correio, R. Brig. Tobias, R. Cap. Mor Jerônimo Leitão, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II, Pq. Anhangabaú, Av. Vinte e Três de Maio, Rua Santo Amaro, Rua Maria Paula, Viad. Dona Paulina, Pça. João Mendes, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Ipiranga (pista da direita), Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Dino Bueno, Al. Nothmann, R. Dr. Carvalho de Mendonça, R. Brig. Galvão, Av. Angélica, Av. Paulista, Rua Minas Gerais, acesso, Av. Rebouças, prosseguindo normal.

715M/10 Jd. Maria Luiza – Lgo. da Pólvora

Ida: normal até a Rua da Consolação, Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

Volta: normal até a R. Treze de Maio, Pça. Oswaldo Cruz, R. Des. Eliseu Guilherme, R. Dr. Rafael de Barros, Rua Tutóia, R. José Maria Lisboa, Al. Campinas, Al Jaú, Rua da Consolação, R. Estados Unidos, Av. Rebouças, prosseguindo normal.

719P/10 Terminal Pinheiros – Term. Princ. Isabel

719R/10 Rio Pequeno – Metrô Barra Funda

Ida: normal até a Rua Teodoro Sampaio, Av. Dr. Arnaldo, Rua Cardoso de Almeida, Rua Almirante Pereira Guimarães, Av. Arnolfo Azevedo, Pça. Charles Miller, Rua Itatiara, Rua Armando Penteado, Pça. Vilaboim, Rua Piauí, Av. Angélica, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

778R/10 COHAB Raposo Tavares – Terminal Princesa Isabel

Ida: normal até a Av. Rebouças, pass. sob. Túnel Rebouças, acesso ao Pacaembu, Rua Major Natanael, Rua Itajobí, Rua Capivarì, Rua Itápolis, Rua Itatiara, Rua Armando Penteado, Pça. Vilaboim, Rua Piauí, Rua Itambé, Rua Major Sertório, Rua Amaral Gurgel, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Sebastião Pereira, Rua Amaral Gurgel, Rua Marquês de Itu, Rua Sabará, Rua Maranhão, Av. Angélica, Av. Paulista, Rua Minas Gerais, acesso, Av. Rebouças, prosseguindo normal.

857R/10 Terminal Campo Limpo – Aclimação

Ida: normal até a Rua da Consolação, Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Pça. Amadeu Amaral, R. Treze de Maio, Pça. Oswaldo Cruz, R. Des. Eliseu Guilherme, R. Dr. Rafael de Barros, Rua Tutoia, R. José Maria Lisboa, Al. Campinas, Al Jaú, Rua da Consolação, Rua Estados Unidos, Av. Rebouças, prosseguindo normal.

874C/10 Parque Continental – Metrô Trianon – MASP

Sentido Único: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Rua da Consolação, Al. Santos, Rua Peixoto Gomide, Al. Jaú, R. da Consolação, Al. Lorena, Av. Rebouças, Túnel Rebouças, acesso, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

875H/10 Terminal Lapa – Metrô Vila Mariana

Ida: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Rua da Consolação, Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Pça. Amadeu Amaral, R. Treze de Maio, Pça. Oswaldo Cruz, R. Des. Eliseu Guilherme, R. Dr. Rafael de Barros, Rua Tutoia, R. José Maria Lisboa, Al. Campinas, Al Jaú, Rua da Consolação, Al. Lorena, Av. Rebouças, Túnel Rebouças, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

7267/10 Apiacás – Pça. Ramos de Azevedo

7281/10 Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

7282/10 Pq. Continental – Pça. Ramos de Azevedo

Sentido Único: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Rua Cardeal Arcoverde, Rua Oscar Freire, Rua Teodoro Sampaio, Av. Dr. Arnaldo, Rua Cardoso de Almeida, Rua Almirante Pereira Guimarães, Av. Arnolfo de Azevedo, Pça. Charles Miller, Rua Itatiara, Rua Armando Penteado, Pça. Vilaboim, Rua Piauí, Rua Itambé, Rua Mj. Sertório, Rua Rego Freitas, Rua Mq. de Itu, Rua Sabará, Rua Maranhão, Av. Angélica, Av. Paulista, Rua Minas Gerais, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

7458/10 Jd. Boa Vista – Est. da Luz

Ida: normal até a Av. Rebouças, pass. sob. Túnel Rebouças, acesso ao Pacaembu, Rua Major Natanael, Rua Itajobí, Rua Capivari, Rua Itápolis, Rua Itatiara, Rua Armando Penteado, Pça. Vilaboim, Rua Piauí, Rua Itambé, Rua Major Sertório, Rua Amaral Gurgel, Lgo. do Arouche, Av. Dq. de Caxias, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Ipiranga (pista da direita), Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Dino Bueno, Al. Nothmann, R. Dr. Carvalho de Mendonça, R. Brig. Galvão, Av. Angélica, Av. Paulista, Rua Minas Gerais, acesso, Av. Rebouças, prosseguindo normal.

7545/10 Jd. João XXIII – Pça. Ramos de Azevedo

7903/10 Jd. João XXIII/Educ. – Pça. Ramos de Azevedo

8700/1 Terminal Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo

8700/10 Terminal Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo

8705/51 Pq. Continental – Anhangabaú

Sentido único: normal até a Av. Rebouças, Túnel da Av. Rebouças, acesso ao Pacaembu, Rua Major Natanael, Rua Itajobi, Rua Capivari, Rua Itápolis, Rua Itatiara, Rua Armando Penteado, Pça. Vilaboim, Rua Piauí, Rua Itambé, Rua Major Sertório, Rua Rego Freitas, Rua Mq. de Itu, Rua Sabará, Rua Maranhão, Av. Angélica, Av. Paulista, Rua Minas Gerais, acesso a Av. Rebouças, prosseguindo normal.

As linhas com ponto final na Rua Cel. Xavier de Toledo terão seus itinerários em sentido único.

809V/10 Vila Gomes – Metrô Trianon MASP

Sentido único: normal até a Av. Rebouças, Rua da Consolação, Al. Santos, Rua Peixoto Gomide, Al. Jaú, R. da Consolação, R. Estados Unidos, Av. Rebouças, prosseguindo normal.

8615/10 Pq. da Lapa – Term. Pq. Dom Pedro II

Ida: normal até Av. Gen. Olímpio da Silveira, Rua das Palmeiras, Al. Glete, Al. Br. de Piracicaba, Av. Dq. de Caxias, R. Mauá, Lgo. Gen. Osório, R. do Triunfo, R. Washington Luís, Av. Prestes Maia, ac. retorno sobre Túnel Tom Jobim, Av. Prestes Maia, R. Washington Luís, R. Paula Sousa, R. da Cantareira, R. Cav. Basílio Jafet, R. Gen. Carneiro, acesso, Term. Pq. D. Pedro II.

Volta: sem alteração.

6412/10 Paraisópolis – Paulista

Sentido único: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, Al. Santos, R. Dr. Rafael de Barros, Rua Tutoia, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.