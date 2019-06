Incêndio em um prédio de Paris deixa 3 mortos

Ao menos três pessoas morreram e 27 ficaram feridas em um incêndio que atingiu um edifício em Paris, na França, neste sábado (22).

O imóvel, que fica na rue de Nemours, tem sei andares e foi construído entre os anos 1970 e 1980. As causas do incêndio ainda não desconhecidas. De acordo com a imprensa local, duas pessoas morreram carbonizadas, e uma, pulando de uma janela para tentar se salvar.

Além de apartamentos residenciais, o prédio comporta um restaurante e uma casa de banho turco.