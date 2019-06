Briga doméstica agita disputa pelo governo britânico

A disputa pela sucessão do governo britânico foi abalada por uma briga doméstica neste fim de semana.

O jornal The Guardian informou hoje (22) que a polícia foi chamada ao lar do ex-ministro do Exterior britânico Boris Johnson, favorito à sucessão da premiê britânica, Theresa May, na madrugada de sexta-feira, depois de vizinhos terem ouvido uma barulhenta discussão entre ele e a namorada.

Policiais receberam a ligação à 0h24 (hora local). No telefonema, a denunciante disse ter ouvido gritos e estrondos e expressava sua preocupação com a segurança de uma mulher na vizinhança.

O jornal afirma que a parceira de Johnson, Carrie Symonds, foi ouvida gritando para Johnson frases como "saia de cima de mim" e "saia do meu apartamento".

A polícia metropolitana de Londres confirmou ter sido chamada por um residente local, mas que "todos os ocupantes do endereço estavam bem e em segurança".

Segundo a versão de um vizinho, Carrie Symonds repreendeu Johnson por ter manchado um sofá com uma taça de vinho e o acusou de não ter "cuidado com nada", pois "ele não se importa com nada".

Gritos na madrugada

O The Guardian garantiu ter tido acesso a uma gravação onde se ouve como Johnson se nega a deixar a casa e grita para sua parceira ficar longe do "maldito computador", antes de ser ouvido um som alto de algo quebrando.

A notícia da briga doméstica ganhou as primeiras páginas dos jornais deste sábado, enquanto as casas de apostas ainda continuam considerando Johnson favorito para se tornar o novo primeiro-ministro britânico. Mas analistas alertam que o incidente pode comprometer suas chances.

Johnson se separou no ano passado da sua mulher, Marina Wheeler, após 25 anos de casamento e quatro filhos, depois de vir à tona seu relacionamento com Carrie, de 31 anos, que trabalha para o Partido Conservador. Este era o segundo casamento do político, que foi casado entre 1987 e 1993 com Allegra Mostyn-Owen.

O ex-ministro do Exterior disputa com o atual titular da pasta, Jeremy Hunt, a chefia do governo e a liderança do Partido Conservador.

Johnson garantiu recentemente seu lugar no segundo turno da escolha para o posto, sendo considerado o grande favorito.

Quem sair vitorioso, se torna automaticamente o sucessor de Theresa May.

A votação entre os dois, realizada durante quatro semanas entre os 160 mil afiliados do partido Conservador, deve ter seu resultado anunciado em 22 de julho.