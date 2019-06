Previsão do tempo: Termômetros não passam dos 25°C no fim de semana em SP

O fim de semana em São Paulo deverá ser um pouco menos frio que os últimos dias. Mesmo com a chegada do inverno, nesta sexta-feira (21), os índices meteorológicos mostram uma leve elevação das temperaturas no sábado e no domingo.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), o sábado (22) vai começar com formação de neblina e temperatura em torno dos 13°C. Ainda pela manhã, a nebulosidade se dissipa e o sol passa a predominar, o que vai facilitar a elevação da temperatura. A tarde será ensolarada e agradável. A máxima alcança os 24°C.

No domingo (23), o cenário se repete. Amanhecer com restrição de visibilidade causada por nevoeiro e névoa úmida. Até o fim da manhã, a nebulosidade se dissipa e o sol aparece. O ar seco ganha força diminuindo os percentuais de umidade durante a tarde. Os termômetros oscilam entre 14°C e 25°C, e os menores índices de umidade se aproximam dos 40%.