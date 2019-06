Parada LGBT+ deve reunir 3 milhões de pessoas na Paulista

Três milhões de pessoas são esperadas na 23ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, neste domingo (23), na avenida Paulista. A estimativa é da Prefeitura. A concentração acontece a partir das 10h, no vão do Masp. Dezenove trios elétricos descerão a rua da Consolação até a praça Roosevelt. A partir das 19h, a festa continua no palco da praça da República. Entre as atrações estão Iza, Aretuza Lovi, Gloria Groove, Luiza Sonza, Lexa e MC Pocahontas.

O tema são os 50 anos da Revolta de Stonewall, na madrugada de 28 de junho de 1969, em Nova York, quando um grupo de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, frequentadorxs do bar Stonewall Inn, foram às ruas para dar um basta ao preconceito.

Entre os eventos pré-pride, nesta sexta (21) tem a primeira edição do ParadaSP Fest, um festival de música no clube Audio (Av. Francisco Matarazzo, 694, tel.: 3862-8279), na Barra Funda. A estrela principal será a cantora britânica Melanie C, das Spice Girls. Ao todo serão oito horas de som, com 24 DJs se alternando entre ritmos dançantes que vão do pop à eletrônica.

Já a drag queen Sillvetty Montilla vai apresentar o Miss Brasil Gay Universo. O concurso de beleza, em sua quinta edição, acontece no sábado (22), a partir das 19h, no Clube Esperia (Av. Santos Dumont, 1313, tel.: 94460-6822), em Santana. A cerimônia elegerá a transformista mais bonita do Brasil. Para saber mais detalhes, entre no site da Parada.

Trânsito

Neste domingo, dia da Parada LGBT+, algumas ruas nas imediações da av. Paulista serão fechadas ao trânsito das 10h até a passagem do último trio elétrico, por volta das 18h. A partir das 12h, haverá interdições na rua da Consolação, em ambos os sentidos, entre a al. Santos e a av. Ipiranga; da rua Rego Freitas, entre as ruas da Consolação e Major Sertório; e na av. Ipiranga, entre a Consolação e a av. São Luís.

Como chegar

O melhor jeito de chegar à av. Paulista é de metrô. A linha 2-Verde atende as estações Consolação (r. Augusta), Trianon-Masp (Masp) e Brigadeiro (av. Brigadeiro Luís Antônio). Os trios vão descer a rua da Consolação, onde ficam as estações Paulista e Higienópolis-Mackenzie, da linha 4-Amarela. No vale do Anhangabaú, as estações mais próximas são República e Anhangabaú, da linha 3-Vermelha, e São Bento, da linha 1-Azul.