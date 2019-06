Vai para a Parada do Orgulho LGBT+? Bicicletas do Bike Sampa estarão gratuitas

Neste domingo (23), dia da Parada do Orgulho LGBT+ em São Paulo, as bicicletas compartilhadas do Bike Sampa estarão coloridas e o melhor: de graça!

Para validar a gratuidade, é preciso se cadastrar no Bike Itaú, pelo site ou aplicativo, selecionar a opção de plano diário e inserir o código COLORIDINHAS.

Como funciona o aluguel de bicicletas do BikeSampa / Divulgação/BikeSampa

O desconto é válido em todas as estações em operação do Bike Sampa. No total de 1.300 bikes serão vestidas com a bandeira do arco-íris.

Ainda serão disponibilizados bolsões nas estações Largo da Batata, Consolação e Metrô Paraíso, para apoiar as pessoas a chegarem na região da avenida Paulista, onde será realizado o evento.