STF pode adiar julgamento sobre a suspeição de Sérgio Moro

O Supremo Tribunal Federal pode adiar o julgamento sobre a suspeição do então juiz Sérgio Moro nos processos da Lava Jato. A sessão está marcada para terça-feira (25).

Segundo Mônica Bergamo, colunista da Rádio BandNews FM, a decisão só deve ser tomada no próprio dia pelos cinco ministros da 2ª Turma do STF, que vão analisar o pedido de habeas corpus feito pela defesa do ex-presidente Lula.

O pedido de liberdade foi apresentado ainda antes do escândalo das mensagens trocada entre Moro e procuradores da Lava Jato reveladas pelo site The Intercept Brasil.