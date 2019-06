Confira a previsão do tempo para o primeiro dia do Inverno 2019

O inverno começa nesta sexta-feira (21), a partir das 12h54. A primeiro dia da estação mais fria do ano terá céu nublado, formação de névoa úmida e eventual garoa.

Ao longo do dia, a nebulosidade persiste e haverá poucas aberturas de sol. Os termômetros oscilam entre a mínima de 14°C e a máxima de 21°C, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências).

Mas a notícia é boa para quem odeia frio! Segundo meteorologistas do Climatempo, devido ao fenômeno El Niño, o inverno terá poucos dias de frio intenso e deve terminar com temperaturas acima da média. O que vai predominar nas regiões Sul, Sudeste e em parte do Centro-Oeste é a sensação de outono, com tardes relativamente quentes e noites amenas, eventualmente frias.