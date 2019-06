Rede de fast-food recebe currículos e faz sessão de fotos corporativas na Feira Cultural LGBT

O Burger King irá receber currículos durante a 19ª Feira Cultural LGBT, que ocorre nesta quinta-feira (20), na Praça da República, em São Paulo. Os interessados nas vagas de atendente, coordenador de restaurante e gerente de restaurante podem se candidatar das 10h às 16h.

Além do recebimento de currículos, a rede de fast-food também irá promover, no local, uma sessão de fotos corporativas para as redes sociais dos candidatos.

Quem não puder entregar o currículo por impresso no evento pode se candidatar por meio deste link.

Leia mais:

Veja mais detalhes sobre as vagas

Atendente

Os candidatos devem estar cursando ou terem concluído o ensino médio.

Coordenador

Os candidatos devem cursar ou ter concluído o ensino superior. É necessária experiência de, no mínimo, um ano na função.

Gerente

Os candidatos devem ter nível superior completo. É necessária experiência de, no mínimo, um ano na função.