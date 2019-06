Pescadores gravam momento em que grande tubarão branco abocanha seu barco

Um encontro que faria muitos tremerem de medo, mas foi descrito por um pescador como seu "melhor dia no mar". Na segunda-feira (17), um vídeo publicado no Facebook mostrou aos usuários como é a visão do momento em que um tubarão ataca o seu barco, em alto mar.

LEIA MAIS:

João Doria ‘paga’ flexões com Jair Bolsonaro e vídeo viraliza; veja reações

A gravação é do capitão Jeff Crilly, que fazia parte do grupo de pescadores que estava a cerca de 30 km da costa de Nova Jersey quando tudo aconteceu. A equipe estava no mar já há 13 horas, segundo entrevista de Crilly ao canal CBS, quando avistou o animal se aproximando.

Outro marinheiro, Sean Smida, conta que o tubarão – de quase 5 metros de comprimento aproximado – nadou em volta do barco duas ou três vezes, até dirigir-se ao grupo, de forma "agressiva".

Ele então abocanha a bolsa que guardava as iscas dos pescadores, do lado externo da embarcação. Enquanto devora o saco, ele chega a morder a lateral do próprio barco, deixando seus dentes marcados na estrutura.

Apesar do momento apavorante, os homens não demonstraram medo algum no vídeo – chegando a usar uma isca para "brincar" com o animal. Na legenda de sua postagem no Facebook, Crilly chama o momento de "melhor momento na água".

Confira!