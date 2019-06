Sisu 2019.2: Começa a convocação de estudantes na lista de espera

A esperança é a última que morre! Os estudantes que se inscreveram na lista de espera pelas vagas remanescentes do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) começam a ser convocados a partir desta quarta-feira (19). O programa oferta vagas em instituições públicas de ensino superior.

Ao contrário das primeiras listas de convocados, divulgadas no portal do Sisu, desta vez cada aluno será contatado individualmente pelas secretarias das universidades públicas. As instituições são responsáveis pela notificação e informação sobre locais, horários e documentação necessária para matrícula.

De acordo com o MEC (Ministério da Educação), o Sisu reuniu 1,2 milhão de inscrições de 640 mil candidatos para o processo do segundo semestre deste ano – foi possível escolher mais de uma opção de curso.