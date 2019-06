Quina de São João vai pagar R$ 140 milhões na segunda-feira

Na próxima segunda-feira (24), o concurso especial Quina de São João vai pagar ao apostador que acertar as cinco dezenas um prêmio no valor de R$ 140 milhões.

Ao contrário dos sorteios regulares, na Quina de São João, o prêmio não fica acumulado. Ele é pago aos apostadores que acertarem mais números.

Que horas é o sorteio?

O sorteio será realizado, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias da Caixa, em São Paulo, ou no Caminhão da sorte, de acordo com o cronograma de sorteios divulgado pela instituição.