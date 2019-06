Previsão do Tempo: feriado será frio e chuva pode cair em São Paulo

É hora de agradecer pelo feriado, pois quinta-feira (20) será um dia para não sair de casa. Com quedas bruscas na temperatura e possibilidade de chuva pela primeira vez em vários dias, talvez seja o caso de nem sair debaixo das cobertas.

De acordo com a previsão do tempo estendida do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, a máxima para o dia será de apenas 22ºC – e tal número deve cair ainda mais nos próximos dias. Já a mínima fica em torno dos 15ºC, similar às anteriores na semana.

Com previsão de chuva, mesmo que reduzida, a umidade do ar já registra aumento, com mínima de 55%. Chuviscos podem surpreender o paulistano durante tarde e noite. Pelo restante da quinta-feira, deverá permanecer nublado.