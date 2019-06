Patinetes elétricos chegam na zona leste de SP nesta quinta-feira

A Yellow vai expandir a área de atuação das patinetes elétricas para a zona leste de São Paulo, a partir desta quinta-feira.

A área será de aproximadamente doze quilômetros quadrados e vai abranger os bairros da Mooca, Belém e Tatuapé.

As patinetes ficarão próximas às estações de metrô e trem Carrão, Belém, Tatuapé e Penha.

Além das estações, os equipamentos poderão ser utilizados no Parque Estadual do Belém, no Parque Piqueri e no Clube Recreativo CERET.

No último dia doze, a Yellow também aumentou a área de atuação para a zona norte da capital.