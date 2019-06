João Doria 'paga' flexões com Jair Bolsonaro e vídeo viraliza; veja reações

"Presidente Jair Messias Bolsonaro mandou pagar 10, a gente paga neh? [sic]" disse o governador do Estado de São Paulo João Doria (PSDB) em publicação nesta quarta-feira (19) em suas redes sociais. O texto é acompanhado de um vídeo em que ele, o presidente e atletas militares fazem flexões durante o evento de anúncio do Centro Paralímpico Caixa, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, zona sul de São Paulo.

Assista ao vídeo:

Presidente mandou pagar 10, a gente paga neh? @jairbolsonaro pic.twitter.com/ebutoSnfZP — João Doria (@jdoriajr) June 19, 2019

Também estiveram presentes no evento o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, o presidente do Comitê Paraolímpico Brasileiro, Mizael Conrado e a secretaria estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão.

Em resposta, usuários tiveram diferentes reações ao vídeo, que mostra um momento descontraído na agenda dos políticos. No Facebook, o apoio aos políticos foi mais explícito. "É muito divertido este nosso presidente e o governador Doria. Nossa homem, tá preparado hem [sic]”, disse a usuária Rosangela Neves. “Seu condicionamento físico está bom, hein, governador!?”, elogiou Jonatha Fernandes.

Já no Twitter, o exercício da dupla foi mais criticado. “Presidente deu migué demais na flexão”, apontou Marcelo Sena Jaques. Outros apontaram o desempenho do general da reserva Augusto Heleno Ribeiro Pereira, que se juntou à dupla e fez as flexões melhor do que Bolsonaro. "General Heleno impressionante", apontou Bruno Santos, enquanto Felippe Hermes apontou: "O presidente segue na flexao do jabuti, só mexe a cabeça. O Heleno tá em dia".