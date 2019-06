Corpus Christi: Vai sair de São Paulo? Evite esses horários para pegar a estrada

Neste feriado prolongado de Corpus Christi, quem for viajar para o interior ou litoral do estado de São Paulo deve evitar pegar estrada nesta quarta-feira (19) na hora do almoço até a noite e na quinta-feira (20) no período da manhã até o começo da tarde, sendo recomendado viajar de noite.

No sistema Anchieta-Imigrantes, a Operação Descida vai das 10h desta quarta às 13h de quinta, no esquema 7×3 –os veículos que seguirem em direção à Baixada Santista poderão usar as pistas sul e norte da via Anchieta e a sul da rodovia dos Imigrantes.

Em São Paulo, o rodízio de veículos será suspenso na quinta e sexta-feira. A Zona Máxima de Restrição de Circulação e a Zona de Máxima Restrição de Fretamento, de veículos pesados, também estarão suspensas nestes dois dias.

Confira os piores horários para deixar a capital paulista e pegar a estrada para o litoral e o interior do Estado: