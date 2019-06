AO VIVO: Sergio Moro responde questionamentos de senadores sobre mensagens privadas divulgadas

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participa nesta quarta-feira (19) de uma audiência na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado Federal para explicar as mensagens atribuídas a ele em conversas com procuradores da Lava Jato.

A participação de Moro na audiência foi anunciada na semana passada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). O ministro se voluntariou a comparecer e conversar com os senadores.

Acompanhe AO VIVO pela TV Senado: