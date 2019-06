ProUni: Primeira chamada de aprovados para bolsas sai nesta terça-feira

Atenção, estudantes! O MEC (Ministério da Educação) divulga nesta terça-feira (18) o resultado da primeira chamada do ProUni (Programa Universidade para Todos), que oferta bolsas de estudo em instituições de ensino superior privadas. O resultado está previsto para ser divulgado no site do programa às 15h.

Os alunos aprovados podem, assim que sair a lista, ir às instituições de ensino com a documentação que comprove as informações fornecidas no ato da inscrição. É preciso verificar os horários de atendimento de cada instituição – lembrando que essa etapa deve ser realizada até o dia 25 de junho.

Quem não teve sua bolsa aprovada na primeira chamada não precisa desistir. Uma segunda lista será divulgada no dia 2 de julho. Caso não tenha sorte, é possível participar de uma lista de espera para as vagas remanescentes, cujas inscrições serão nos dias 15 e 16 de julho.

Veja também:

Polícia Civil faz operação contra falsas vendas de ingressos para a Copa América

STJ decide hoje se acusados por tragédia na boate Kiss irão a juri popular

Neste semestre, o ProUni oferta 169.226 bolsas de estudo para instituições particulares de ensino superior. Delas, 68.087 são integrais, cobrindo 100% do valor da mensalidade – destinadas para alunos com renda familiar bruta per capita de até 1,5 salário mínimo.

As demais 101.139 bolsas cobrem 50% do valor da mensalidade, sendo destinadas para alunos com renda familiar bruta per capita de até 3 salários mínimos.

Puderam se inscrever os interessados que não tenham diploma de curso superior e que tenham participado da última edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), em 2018 – com nota mínima de 450 e sem zerar na redação. Professores e estudantes com deficiência também podem participar do processo. De acordo com o MEC, foram 797.615 inscrições.