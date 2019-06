Pediatria em Santo André agora terá pet terapia uma vez por mês

Crianças que estão internadas no Centro Hospitalar Municipal de Santo André Dr. Newton da Costa Brandão contam com uma ajuda especial no tratamento. Antes usada apenas esporadicamente, e agora de forma mais ostensiva, a pet terapia usa cães para auxiliar na recuperação dos pacientes.

As atividades com os cachorros na pediatria estavam atreladas à conclusão de estágio dos estudantes da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) e aconteciam apenas algumas vezes e com periodicidade irregular. Agora, os cães visitarão as crianças internadas na unidade pediátrica do hospital uma vez por mês.

De acordo com o projeto social Pet Afeto – parceiro da prefeitura na ação – todos os cachorros são vacinados, passam periodicamente com veterinário e tomam banho sempre antes da visita. Os cães-terapeutas recebem adestramento específico e precisam estar com a saúde em perfeitas condições.

A terapia com animais tem efeito calmante e antidepressivo, além de estimular integração social, elevar a autoestima, melhorar o sistema imunológico e o bem-estar geral do paciente, segundo informou a prefeitura.