Depósito de móveis das Casas André Luiz é atingido por incêndio

Um depósito de móveis das Casas André Luiz, que armazenava móveis que seriam doados a pessoas carentes, foi atingido por um incêndio na madrugada desta terça-feira (18). O galpão é localizado na avenida Marechal Tito, no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo.

O fogo teve início às 2h e foi controlado por volta de 5h30. A via foi bloqueada nos dois sentidos. O incêndio também destruiu uma casa vizinha ao imóvel. Como medida de segurança, famílias que moram no entorno do imóvel foram retiradas de suas casas.

Mais de 60 bombeiros de 22 equipes atuaram no combate às chamas. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas.

Um efetivo de 64 agentes em 22 viaturas combate, desde as 2h15 desta madrugada, um incêndio que atinge um galpão pertencente ao Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, na Avenida Marechal Tito, próximo da Av. Itaim, no Itaim Paulista, zona leste de SP. Vídeo de ouvinte. pic.twitter.com/WbOBygIZg6 — Rádio Trânsito (@radiotransitofm) June 18, 2019