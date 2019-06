Falha na linha 1-Azul do Metrô lota estações; na Jabaquara, usuários nem conseguem entrar

Um problema na linha 1-Azul do Metrô a vida dos passageiros na manhã desta terça-feira (18). A falha foi em um equipamento de via nas proximidades da estação Jabaquara.

Os trens passaram a circular com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações por volta das 5h36. Com a alta demanda de passageiros, as plataformas foram se enchendo e a lotação tomou os acessos às estações, chegando a ocupar a rua na porta da Jabaquara.





Por segurança, o funcionários do Metrô passaram a controlar a entrada dos passageiros nas catracas. Os reflexos da lentidão na linha 1-Azul também afetou a circulação da linha 3-Vermelha, que precisou reduzir sua velocidade para acompanhar o "ritmo" e impedir maiores contratempos.

Às 7h24, o Metrô informou pelo Twitter que o sistema estava sendo normalizado.

18/06/2019 07:24: #metrosp : Linha 1-Azul: A circulação de trens está sendo normalizada. — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) June 18, 2019