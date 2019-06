Cidades do ABC têm aumento nos casos de dengue

Os casos de dengue no país cresceram cerca de 500% em 2019, segundo o Ministério da Saúde. E nas cidades do ABC a situação não é diferente. Em São Caetano, entre janeiro e maio, já são cinco os registros confirmados, considerados apenas aqueles que contraíram o vírus na cidade, diante de nenhuma anotação no mesmo período do ano passado. Em Santo André, são 140 pacientes e apenas quatro no período equivalente.

Contando os números totais, em São Caetano, de janeiro a maio deste ano, foram confirmados 16 casos importados e 5 autóctones (quando a transmissão ocorre no próprio município). No mesmo intervalo de 2018, a cidade registrou 9 confirmações, todas importadas.

Em Santo André, a prefeitura informa que de janeiro a maio deste ano foram 140 casos autóctones, 52 são importados e 21 no aguardo de classificação. Não há registro de óbitos. No mesmo período de 2018, se registrou 4 casos autóctones e 5 como importados.

Frente aos números, a Prefeitura de São Caetano iniciou no sábado passado o Comando Contra a Dengue. Cerca de 200 voluntários entraram em 1.224 imóveis dos bairros Boa Vista, Santa Maria, Oswaldo Cruz e Olímpico para orientar a população e eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Os próximos mutirões vão acontecer, sempre das 9h às 12h, no próximo dia 29 em Mauá, Jardim São Caetano, Nova Gerty e São José; 13 de julho em Santa Paula, Santo Antônio, Centro e Cerâmica; e dia 27 de julho em Prosperidade, Fundação e Barcelona.

A Prefeitura de Santo André afirma manter de forma permanente a Brigada Contra o Aedes, com cerca de 260 órgãos cadastrados e 780 brigadistas treinados para o controle do mosquito. As escolas, além de contar com agentes capacitados, recebem materiais educativos para servir de apoio.

Prevenção constante

Na cidade de São Bernardo, de acordo com a prefeitura, de janeiro até segunda-feira (17) foram confirmadas 83 ocorrências da dengue, sem nenhum óbito. A Secretaria de Saúde informa que realiza trabalho constante de prevenção e conscientização onde agentes realizam visitas domiciliares em busca de possíveis focos do Aedes aegypti.