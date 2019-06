Carreta derruba ácido industrial em trevo de acesso à rodovia Castello Branco

Uma carreta derrubou carga na alça de acesso do trevo de Jandira para a rodovia Castello Branco, sentido de São Paulo, altura do quilômetro 32. O acidente ocorreu por volta das 9h desta terça-feira (18) e a alça segue totalmente interditada.

De acordo com a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), um caminhão da empresa Okena Serviços Ambientais, transportava tonel contendo resíduos de ácido industriais. Ao fazer a curva de acesso à via, dois tambores caíram e vazaram aproximadamente 400 litros do produto, atingindo sistema de drenagem da pista.

A CCR ViaOeste está providenciando, com apoio da empresa transportadora, o recolhimento dos resíduos. Há congestionamento na rodovia Castello Branco, sentido interior, desde o quilômetro 19 até o acesso do quilômetro 32.

Já o motorista que deseja seguir para São Paulo é obrigado acessar a rodovia no sentido do interior e realizar o retorno no quilômetro 35.