Ex-presidentes integrarão ato em defesa do BNDES no Rio de Janeiro

Na quarta-feira (19), às 11h, será realizado um ato em defesa do BNDES no auditório Arino Ramos Ferreira, na sede do Banco, no Rio de Janeiro. Cinco ex-presidentes do BNDES – Paulo Rabello de Castro, Dyogo Oliveira, Mendonça de Barros, Luciano Coutinho e José Pio Borges – já confirmaram presença.

O movimento é um protesto organizado pela Associação dos Funcionários do BNDES (AFBNDES) contra a proposta presente no novo relatório da reforma da Previdência. O texto do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) prevê o fim dos repasses constitucionais do PIS e do Pasep para o Banco, uma medida que acaba com a sua principal fonte de financiamento.

Também estão confirmados no evento representantes da Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos), da Abrava (Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento), da ABDE (Associação Brasileira de Desenvolvimento) e do Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador).

Além do apoio do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim e dos ex-presidentes do BNDES André Franco Montoro, Andrea Calabi, Carlos Lessa, Demian Fiocca e Eleazar de Carvalho.